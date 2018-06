Aboutaleb: ’Giftige boodschap moet geuit kunnen worden’

De burgemeester zei voor het eerst moreel en religieus onder druk te zijn gezet om de demonstratie te verbieden. „Het ging er zo ver aan toe dat de Turkse minister van Europese zaken mij de les ging lezen over mijn islamitische identiteit. Het gaat heel ver dat een staat, heel ver weg, de burgemeester van Rotterdam de les komt lezen over hoe de Nederlandse wet in elkaar steekt en hoe ik die moet toepassen”, aldus Aboutaleb.

’Vrijheid is een groot goed’

Hij zei het jammer te vinden dat Pegida uiteindelijk de boodschap niet heeft kunnen uiten, want hoe verschrikkelijk hij de boodschap ook vindt, de vrijheid vindt hij een groot goed. Vooral moslimjongeren haalden hard uit naar Aboutaleb toen Pegida van de demonstratie afzag.

„Dat de boodschap niet geuit is, is eerder een teken van intolerantie dan een teken van overwinning.’’ En: „Rijkdom voor onze stad en voor de democratie is dat ook giftige boodschappen in de ogen van sommigen verspreid moeten kunnen worden.”