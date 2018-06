Bergers zijn niet aan te slepen

Dat constateert de Stichting Incident Management Nederland (SIMN). „De forse stijging is heel opmerkelijk en het ziet ernaar uit dat het nog drukker gaat worden”, zegt bestuurslid Ivo Wildenberg.

„De maand maart was met 10.395 meldingen zelfs de drukste maand ooit in onze historie. Normaal gesproken is november de topmaand maar dat we die piek nu al hebben gehad stemt tot nadenken”, meent Wildenberg. „Als je ziet dat van juni 2017 tot en met mei van dit jaar alleen al 27.141 ongelukken zijn gebeurd waarbij een wagen moest worden weggesleept (8% meer dan het jaar daarvoor), dan zegt dat veel”, stelt de SIMN-zegsman. „Tel daarbij op dat we een stijging van 21% meer pechgevallen tot 56.541 hebben, dan is het extra knap dat de aanrijtijden van onze bergers ook nog eens verbeterd zijn tot een gemiddelde van ruim 11 minuten.”

’Er is meer verkeer’

Een oorzaak van de stijging van incidenten is volgens Wildenberg de drukte op de wegen. „Er is meer verkeer, daardoor meer files en kop-staartbotsingen. Maar dat kan haast niet de enige reden van de toename van ongevallen zijn.”

Veilig Verkeer Nederland is geschrokken van de forse toename. „Dat heeft echt niet alleen met de toenemende drukte te maken, maar veelal met afleiding in het verkeer. De smartphone is daarbij de grootste boosdoener”, stelt Rob Stomphorst. „Je hoeft zelf maar de snelweg op te rijden om te zien waar het fout gaat. Auto’s die van de ene naar de andere rijbaan slingeren en ineens een stuk langzamer gaan rijden. Allemaal bestuurd door mensen met zo’n apparaat aan hun oor.”

’Verkeersvandalen’

Het steekt VVN dat de pakkans van deze ’verkeersvandalen’ nog altijd minimaal is. „De politie is dan ook medeverantwoordelijk dat het aantal ongevallen stijgt. Want als mensen denken dat de kans op een bon toch klein is, zal het gedrag niet veranderen. En dus ook niet de toename van ongevallen om deze reden”, voorziet Stomphorst.

Ook Rijkswaterstaat (RWS) ziet een stijging van het aantal incidenten op de wegen. „Wij zien dat ook terug in de inzet van onze weginspecteurs”, zegt een woordvoerder.