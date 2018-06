Schatrijke Indiër vlucht naar VK om fraudezaak

The Financial Times meldt op basis van Indiase en Britse functionarissen dat Modi in Londen naar eigen zeggen, „politieke vervolging” wil ontlopen. In India zit justitie achter hem aan. Hij zou betrokken zijn bij een grote fraudezaak, waarbij meer dan 2,2 miljard dollar (zo’n 1,8 miljard euro) is achterovergedrukt.

Dat zou zijn gebeurd via bedrijven die verbonden zijn aan Modi en illegaal krediet kregen met hulp van medewerkers van de Punjab National Bank, de op een na grootste staatsbank van India. Eerder dit jaar werden twee medewerkers van de bank aangehouden.

