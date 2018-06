Panama brengt oud-president voor rechter

Volgens zijn echtgenote Marta Linares wordt Martinelli later op de dag al voorgeleid. De voormalige First Lady riep diens aanhangers op haar man in de rechtbank te steunen. De oud-president, die in de periode 2009-2014 in functie was, werd vorig jaar juni in Miami gearresteerd nadat Interpol een internationaal opsporingsbevel had uitgevaardigd. Panama vroeg meteen om zijn uitlevering.

Martinelli wordt onder meer verdacht van machtsmisbruik. Hij zou opdracht hebben gegeven tientallen politieke tegenstanders, ondernemers en journalisten illegaal af te luisteren. De schatrijke zakenman, die begin 2015 naar de VS verdween, wordt tevens verduistering ten laste gelegd.