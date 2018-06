’Waarom als oudere meer betalen?’

Door een vriendelijke dame word ik geholpen en zij vertelt me dat ik op 75-jarige leeftijd ook een keuring nodig heb. Prima, dat is pas over 5 jaar voor mij.

Wanneer ik mijn ’nieuwe’ rijbewijs kom ophalen, realiseer ik mij dat ik nu, voor 5 jaar, evenveel moet betalen dan eerst voor 10 jaar. En daar komen straks ook nog 75 euro bij voor een medische keuring!

Waarom moeten wij, ouderen, meer betalen dan iemand die jonger is? Volgens mij is mijn rijbewijs zonder keuring al 2 x zo duur , alleen omdat ik straks hopelijk 75 word!

C . van Hagen