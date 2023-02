26-jarige amateurvoetballer uit Deventer omgekomen bij aardbeving in Turkije

De moskee meldt dat de ouders van het slachtoffer vanuit Nederland naar het gebied zijn gereisd voor hun zoon. Ook voetbalclub Turkse Kracht Deventer heeft de dood van Kazci in een bericht op Facebook bevestigd.

„We hebben helaas het droevige bericht ontvangen dat Esat Furkan Kazcı is overleden. Moge God hem belonen met zijn barmhartigheid. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe. Ook als vereniging zijn wij diep geraakt”, aldus het bericht.

De Turkse Deventenaar was op familiebezoek in Kahramanmaras toen het huis waarin hij zich bevond, instortte door de aardbeving.

Het is niet bekend hoe en wanneer Kazci in Turkije om het leven is gekomen. De neef van Kazci, die in dezelfde woning aanwezig was, werd in de uren na het verwoestende natuurgeweld onder het puin vandaan gehaald. Maar Kazci niet.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het bericht nog niet bevestigen. Eerder meldde het ministerie dat na de aardbevingen zeven Nederlanders worden vermist in Turkije. Er zijn geen vermisten voor Syrië opgegeven.

Yenal Izci, woordvoerder van de voetbalclub van Furkan, liet dinsdag tegenover De Telegraaf weten dat iedereen in spanning aan het afwachten was. „Het is verschrikkelijk voor zijn familie en vrienden”, zei Izci.

Furkan speelde in de hoofdmacht van de club als middenvelder of als aanvaller. „Met sommige jongens heb je een klik, met anderen niet. Met Furkan had iedereen een klik. Echt de lieveling van de club. Een beetje stil, ontzettend aardig en beleefd”, aldus Izci.

Bij de aardbevingen afgelopen maandag zijn in Turkije en Syrië duizenden mensen om het leven gekomen. Gevreesd wordt dat er nog veel mensen onder het puin liggen.