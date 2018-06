Laatste voorbereidingen voor top Singapore

De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet dinsdag de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De leiders hebben volgens een bron in het Amerikaanse kamp eerst een persoonlijke ontmoeting, die ongeveer twee uur moet duren. De bron omschreef dat als een „plusvariant van een kennismakingsgesprek.”

De bijeenkomst van maandag leek bedoeld te zijn om op de valreep nog vooruitgang te boeken. Er was eerder nog geen overeenstemming over de definitie van ’denuclearisatie’, zei een Amerikaanse functionaris tegen persbureau Reuters. Ook zouden de Amerikanen concrete toezeggingen willen over de ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma.

Het is nog onduidelijk wat de uitkomst was van het laatste overleg tussen de landen, maar Trump liet zich alvast positief uit over zijn aanstaande ontmoeting met Kim. „Ik denk dat het erg goed gaat aflopen”, voorspelde de president nadat hij had geluncht met de Singaporese premier Lee Hsien Loong. Trump kreeg daar ook alvast verjaardagstaart voorgezet. Hij wordt donderdag 72.