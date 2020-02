Minister: situatie bombrieven ’zorgelijk’, bal ligt bij politie

„Voor zover we nu kunnen overzien zijn er geen slachtoffers, geen gewonden. Dus dat is fijn”, zegt Dekker. „Voor de rest moet de politie onderzoek doen.”

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid houdt de situatie rond de explosies in Amsterdam en Kerkrade in de gaten, laat een woordvoerder weten. De NCTV heeft een coördinerende rol, stelt Dekker.

Of het in Kerkrade ook om een bombrief gaat wilde politie nog niet bevestigen.

Woensdagochtend ontploften in bedrijfspanden in Amsterdam en Kerkrade poststukken. In Amsterdam gaat het volgens de politie vermoedelijk om een bombrief. Of dat ook in Kerkrade het geval is, wil de politie nog niet kwijt.

Het is nog onbekend of er een verband is tussen de twee explosies. Het is „te voorbarig” om uitspraken te doen over een mogelijke link tussen de explosies en de zeven bombrieven die in januari zijn verstuurd, zegt Dekker.