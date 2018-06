Waakhond waarschuwt voor piramidespel

Het bedrijf GTI-Net dat vanuit België opereert zegt al 10.000 klanten in dertig landen te hebben. Behalve de eenmalige inleg van 500 euro verplicht je jezelf ook om nieuwe donateurs aan te brengen. De onderneming schrijft op de eigen site dat hun filosofie is dat ’er genoeg geld is in de wereld voor iedereen’.

Piramide valt om

Financiële waakhond FSMA in België zegt in Het Nieuwsblad: „Dit heeft alle kenmerken van piramidefraude.” Als de toevoer van nieuwe klanten stopt, valt de piramide om en ben je je geld kwijt.

Licentie

Het bedrijf organiseert volgens de krant elke twee weken bijeenkomsten in een zaaltje in de buurt van Gent. „Daar willen mensen van GTI-Net potentiële klanten warm maken om in het bedrijf te stappen. 500 euro vragen ze om een licentie te kopen op hun software. Die speculeert dan in uw naam op beurzen en bitcoins om geld op te brengen.”

„En als u nieuwe klanten kunt aanbrengen, dan krijgt u daar ook nog eens een commissie op. Alles bijeen garandeert het bedrijf zo een passief basisinkomen van 910 euro. Honderd procent zeker, voor iedereen”, zo schrijft de krant.

Het FSMA raadt iedereen al sinds vorig jaar af geld te steken in het bedrijf. GTI-Net beschikt niet over de vereiste vergunning.

Er loopt volgens de krant een gerechtelijk onderzoek tegen het bedrijf, maar piramidefraude bewijzen is niet altijd eenvoudig. Klanten andere klanten laten aanbrengen is niet strafbaar. Dat doen bedrijven als Tupperware ook. Maar daar ligt de nadruk altijd op producten verkopen, niet op nieuwe klanten aanbrengen.

Om piramidefraude hard te maken, moeten speurders boekhoudkundig onderzoek doen. Dat is niet eenvoudig omdat GTI-Net in Dubai zetelt.

Pascal Paepen, docent beleggen bij de universiteit Leuven twijfelt niet aan de slechte bedoelingen van het bedrijf. „Als ze iets aanbieden dat te goed lijkt om waar te zijn, dan is dat het ook”, zegt hij in de krant.

Ook de Belgische krant De Standaard schreef eerder dit jaar al eens dat GTI-Net ’niet te vertrouwen’ is.

Reactie GTI-Net

Het bedrijf zelf reageert boos op de verdachtmakingen. „Allemaal leugens”, zegt oprichter Jhony Depresseux. „Het FSMA wil ons kapotmaken omdat we onze technologie ter beschikking stellen aan het grote publiek.” Zijn collega Sven Lefeber: „Wij zijn een softwarebedrijf, wij bieden geen beleggingen aan.”