Golfstaten steunen Jordanië met miljarden

Koning Abdoellah en zijn vrouw van Jordanië.

DUBAI - Saoedi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten steunen Jordanië met een hulppakket ter waarde van zo’n 2,5 miljard dollar (ruim 2,1 miljard euro). Dat kwamen de leiders van de landen overeen tijdens overleg in Mekka over de „economische crisis” in Jordanië, bericht het Saoedische staatspersbureau SPA.