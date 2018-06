Koning begint staatsbezoek aan Letland

Ⓒ De Telegraaf

RIGA - Koning Willem-Alexander is begonnen aan zijn staatsbezoek aan Letland. Vanochtend werd hij door president Vejonis ontvangen bij Riga Castle, het presidentiële paleis, waar de erewacht werd geïnspecteerd en de volksliederen werden gespeeld. De koning spreekt vandaag ook met Letse politici, bezoekt een tentoonstelling over tijdgenoten van Rembrandt en krijgt uitleg over een geavanceerde Letse drone. De dag wordt afgesloten met een staatsbanket.