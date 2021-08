Aantal coronagevallen gaat stap voor stap omhoog, ook meer patiënten in ziekenhuis

Het aantal coronagevallen gaat stapje voor stapje omhoog. In de afgelopen zeven dagen zijn 17.157 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is ongeveer 5 procent meer dan in de week ervoor.

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kregen 211 inwoners te horen dat ze het coronavirus onder de leden hebben. Verder testten 113 mensen uit Den Haag en 112 uit Rotterdam positief. Daarna volgen Almere (72) en Utrecht (44). In 48 gemeenten testte niemand positief, en dat is vergelijkbaar met de voorgaande dagen.

Het aantal sterfgevallen steeg met vier. Het gaat om twee mensen uit Ede en om inwoners van Maastricht en Renkum. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Het kan een tijdje duren voor het RIVM te horen krijgt dat een coronapatiënt aan de besmetting is overleden. In de afgelopen week zijn 42 sterfgevallen gemeld, gemiddeld 6 per dag. Dat cijfer zit de laatste twee weken op dat niveau.

Nederland komt maandag voor de vijftigste dag op rij boven de zogeheten signaalwaarde uit. Wanneer er minstens 7 besmettingen op elke 100.000 mensen zijn, gaan de alarmbellen bij de overheid af. Dan zijn er misschien maatregelen nodig om het aantal besmettingen terug te dringen. Tijdens de eerste golf zat Nederland 3 dagen boven dat niveau en tijdens de tweede en derde golf in totaal 274 dagen. Alles bij elkaar rinkelen de alarmbellen nu dus 327 dagen. Dat is 60 procent van de uitbraak, die 544 dagen duurt.

Aantal coronapatiënten neemt toe

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal toegenomen. Maandag houden 678 patiënten met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet. Dat zijn er 18 meer dan zondag.

Op de intensive cares liggen momenteel 224 coronapatiënten, een stijging van 5 ten opzichte van een etmaal geleden. Er werden in de afgelopen 24 uur 12 nieuwe ernstig zieke patiënten op de ic’s opgenomen.

Op de verpleegafdelingen worden op dit moment 454 coronapatiënten verzorgd, een stijging van 13 in vergelijking met zondag. In de klinieken werden 59 nieuwe mensen opgenomen met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus.