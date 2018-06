Schaap geslacht in wei

De eigenaren van het mannetjesschaap, Wim en Iduna Verstappen, ontdekten vrijdagmorgen dat het dier niet meer in de stal was, zo schrijft De Limburger.

„Normaal is hij daar altijd als ik binnenkom om de schapen te voeren”, zegt Wim Verstappen. „Toen ik de wei in liep zag ik dat aan de rand ervan het gras was platgetrapt. Er lag overal bloed. In het gras lag verder een slagersmes. Even later ontdekte ik in de beek naast het weiland de huid en de ingewanden van het schaap. Het vlees hebben de daders meegenomen,” aldus Wim in De Limburger.

Via Facebook waarschuwen Iduna en Wim Verstappen medebewoners in het buitengebied.