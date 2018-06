Moon: top Singapore begin van ’lang proces’

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Ⓒ AP

SEOUL - De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in verwacht dat de top tussen de VS en Noord-Korea het begin zal zijn van een jarenlang proces. „Als de twee leiders een dialoog zijn begonnen, zal een lang proces van één of twee jaar of zelfs langer nodig zijn om alle kwesties volledig op te lossen”, zei Moon volgens persbureau Yonhap.