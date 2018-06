Staking streekvervoer treft Haaglanden

De staking van dinsdag heeft gevolgen voor mensen die voor hun vervoer zijn aangewezen op Connexxion en Arriva. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De bonden CNV en FNV hebben voor dinsdag een 24 uursstaking aangekondigd in het openbaar vervoer in de regio Haaglanden. De actie maakt deel uit van de al weken durende estafettestakingen voor een betere cao, steeds in een ander deel van Nederland.