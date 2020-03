Live: Gökmen T. bespuugt rechters

„Ik erken jullie niet, viezeriken”, riep hij. Als de rechter hem vraagt wat hij van de strafeis vindt, zegt Gökmen: ,,Ik pis op jullie allemaal en erken jullie rechtssysteem niet. Doe de groeten aan uw moeder."

T. werd vloekend en scheldend afgevoerd. „Hoerenkinderen”, klonk het terwijl agenten hem met licht geweld de zaal uitvoerden. Vanuit een aparte zaal vanwaar hij via een videoverbinding de zaak kan volgen, voegde hij daar even later ’Ik pis op jullie allemaal’ aan toe. Bij binnenkomst had hij al ’vieze ketters’ geroepen tegen de zaal.

Al bij binnenkomst riep T. tegen wie levenslang is geëist voor de trammoorden in Utrecht, ’jullie zijn vieze ketters’.

Zijn advocaat André Seebregt, die zelf tijdens een eerdere zitting ook door zijn eigen cliënt werd bespuugd, vindt levenslang een te lange straf. Ieder mens moet vooruitzicht hebben op vrijlating, citeerde hij het Europees Hof voor de rechten van de Mens.

Inhoudelijke behandeling

Na een roerige week vol emoties staat tramschutter Gökmen T. vandaag voor het laatst voor de Utrechtse rechter bij de inhoudelijke behandeling. Nadat eerder de slachtoffers en de nabestaanden aan het woord kwamen en het OM levenslang eiste, is het vandaag de beurt aan Gökmen’s advocaat André Seebregts en T. zelf.

Eerder deze week vertelde Seebregts aan De Telegraaf dat hij verder geen enkel contact met zijn cliënt heeft. Brieven die hij naar T. stuurde, werden door de tramschutter verscheurd. Toch liet Seebregts weten ’zijn stinkende best te doen’.

Aan het einde van de zitting heeft Gökmen bovendien nog recht op het laatste woord. Tijdens eerdere zittingen deze week werd de veelal breed grijnzende en provocerende T. tweemaal uit de zaal verwijderd omdat hij spuugde en een slachtofferverklaring wreed onderbrak.

Advocaat Sébas Diekstra, die de vader van de doodgeschoten Roos Verschuur bijstaat, waarschuwde al in deze krant dat hij vreest dat Gökmen het laatste woord gaat gebruiken om zijn boodschap van haat ten opzichte van de democratie en het Westen te verspreiden. Zo’n boodschap verkondigde hij ook al tijdens de eerste pro formazitting vorig jaar juli.