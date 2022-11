Vier Nederlanders aangehouden in Emmeloord na ontdekking 8000 kilo coke in Antwerpse haven

Ⓒ AFP

ANTWERPEN - In een container in de haven van Antwerpen is ongeveer 7900 kilo cocaïne gevonden. De politie spreekt van een enorme hoeveelheid en zegt dat de lading drugs meer dan 200 miljoen euro waard is. De vondst leidde uiteindelijk tot vier arrestaties in Emmeloord.