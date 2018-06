Stel smokkelt 440 beschermde orchideeën

Drie koffers en een sporttas zaten vol orchideeën. Ⓒ Openbaar Ministerie

SCHIPHOL - Een Peruaans echtpaar is vorige week op Schiphol aangehouden omdat het probeerde 440 beschermde orchideeën te smokkelen. De man is voor twee weken in bewaring gesteld, de vrouw moet in augustus voor de politierechter verschijnen.