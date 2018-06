Gewond geraakte parachutist (19) overleden

De toedracht van het ongeluk is onduidelijk. Volgens het paracentrum ging haar parachute goed open, maar ging het mis bij de landing. De vrouw uit Hilversum raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze zondag overleden.

De luchtvaartpolitie en de ongevallencommissie van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart onderzoeken de zaak.