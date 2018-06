’Serie fouten Defensie leidde tot fataal duikongeval matroos’

De nabestaanden van de 23-jarige matroos Mandy Groenewoud uit Zwaag zijn eind vorige week geïnformeerd over de uitkomsten. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek.

Volgens de onderzoekers van Defensie ging het mis tijdens de voorbereiding op de (duik)oefening, die de kans op het ongeval onnodig hebben vergroot. In de oefening ontbraken structuur en opbouw. Verder vielen veiligheidsbarrières weg. Dit alles zorgde ervoor dat de duiker onvoldoende voorbereid en met een niet gebruiksklaar duiksysteem begon aan een complexe duik.

Levensgevaarlijk

Tijdens de duik verslechterde de communicatie met Groenewoud, maar ging de oefening door. Hierdoor kreeg de duikleiding aan de oppervlakte pas laat door dat de situatie onder water levensgevaarlijk was. Op 50 meter diepte was ze in grote problemen geraakt. Een reddingsactie met een reserveduiker en reanimatie mochten niet meer baten.

„Het staat vast dat Defensie onvoldoende in staat is gebleken veilige werkomstandigheden te creëren om matroos Mandy Groenewoud voldoende bescherming te bieden. Defensie draagt daarvoor verantwoordelijkheid en erkent aansprakelijkheid. Defensie had meer kunnen doen om de kans op het ongeval te verkleinen en onderschrijft daarom de conclusies. Ook neemt Defensie de aanbevelingen uit het onderzoek over”, zegt het ministerie in een reactie.

Bekijk ook: Duikoperaties bij marine week stilgelegd

’Door en door getraind’

Voorzitter Eric Jurriens van de bij de marine goed ingevoerde Onafhankelijke Defensiebond (ODB) verbaast het hooglijk dat het juist bij de duikers niet goed is gegaan op het gebied van veiligheid. „Als er iets goed is geregeld bij de marine, dan is het het duikbedrijf wel. De mensen worden er door en door getraind op veiligheid”, aldus de preses.

Deze week wordt er niet gedoken. Volgens de marine is hiervoor gekozen om de duikgroep zich te laten bezinnen op veiligheid. Eric Jurriens concludeert op basis van dat besluit dat de problemen binnen de duikeenheid nog actueel zijn.