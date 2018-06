Airbus in brand op luchthaven Frankfurt

De sleepwagen stond op het punt het vliegtuig naar de gate te brengen, waar passagiers stonden te wachten op hun vlucht naar het Amerikaanse Philadelphia. Het is niet duidelijk waardoor de brand ontstond. De brand was zo hevig dat de rook werd gezien in de wijde omtrek van het vliegveld. Daarna werd een ander toestel ingezet, zodat de passagiers hun reis konden voortzetten.

