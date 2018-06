’Hoge boetes voor afval’

In mijn jeugd was Nederland ook een proper land. Tegenwoordig hebben velen geen enkel respect voor het milieu en laten de troep gewoon achter zich vallen. Ik zou willen dat er evenals in Singapore flinke boetes worden gegeven voor het wegsmijten van papier, plastic etc.En dan eens zien of het na een jaar schoner wordt in (ooit) mooi Nederland.

G.J. Keulen, Nuth