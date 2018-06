A12 richting Arnhem weer vrijgegeven

Ook voor het verkeer in tegengestelde richting (naar Utrecht) zijn alle rijbanen weer beschikbaar. Daarvoor was er slechts één opengesteld.

Volgens een woordvoerder zijn alle bergingswerkzaamheden afgerond. De verwachting is dat de files op de snelwegen in de buurt van Arnhem nu snel zullen oplossen. Een advies van Rijkswaterstaat om in de buurt van Arnhem niet de weg op te gaan, is dan ook niet meer van kracht.

Drukte rond Arnhem

De ANWB meldt wel dat de drukte op diverse N-wegen in de buurt van Arnhem nog wel enige tijd kan aanhouden. Dan gaat het bijvoorbeeld om de N224 van Veenendaal naar Arnhem, de N304 van Ede naar Apeldoorn en de N225 van Rhenen naar Apeldoorn.

Na het ongeluk werden een traumahelikopter en diverse ambulances opgeroepen.