Zwijntje met pootjes in blok beton verdronken

Het dier lag in het water aan de Petersweg, vlak bij Den Ham en Vroomshoop. De passant zag dat het dier niet meer leefde, maar besloot hem toch uit het water te halen. Toen het dier uit het water was, bleek dat zijn pootjes vastzaten in een blok beton.

Volgens de forensische politie heeft het beestje een aantal dagen in het water gelegen, meldt de politie Twenterand op Facebook. De dierenpolitie heeft een onderzoek ingesteld.

„Uiteraard willen wij er heel graag achter komen wie hiervoor verantwoordelijk is/zijn. We vragen dan ook iedereen die over mogelijke informatie beschikt, zich bij ons te melden”, schrijft de politie.