Deserteur na 35 jaar gevonden onder valse naam

De officier zei depressief te zijn geworden door zijn werk binnen de luchtmacht.

SACRAMENTO - Een vermiste Amerikaanse luchtmachtofficier is na 35 jaar teruggevonden onder een valse naam in Californië, berichten Amerikaanse media. William Howard Hughes had toegang tot staatsgeheimen en verdween in 1983 toen hij naar Nederland had moeten vertrekken voor werk met de NATO.