Hoge snelheid lijkt oorzaak ongeval A59 Made

„Als we kijken naar hoe ver de auto’s in de berm naast de snelweg zijn terechtgekomen, lijkt dat te wijzen op te hard rijden”, aldus een woordvoerder. „Het wordt meegenomen in het onderzoek.”

De twee auto’s botsten zaterdagmiddag tegen elkaar en door de klap raakten ze van de weg. De slachtoffers zijn een 37-jarige automobilist uit Etten-Leur en een jongen van 16 uit Oosterhout die als bijrijder in de andere wagen zat. De 18-jarige bestuurder van die auto raakte gewond.

De 18-jarige automobilist uit Oosterhout, die het ongeluk als enige heeft overleefd, was volgens de politie niet onder invloed was van drank of drugs. De verdachte zit vast, zijn rijbewijs is ingenomen.