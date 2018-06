UNHCR: breng opvarenden Aquarius aan land

De UNHCR roept betrokken regeringen op de opvarenden van het vaartuig aan land te laten komen. „Mensen zijn in nood. De levensmiddelen raken op en ze hebben snel hulp nodig”, zegt UNHCR-gezant Vincent Cochetel in een verklaring. Hij stelt dat vragen over wie verantwoordelijk is later aan de orde kunnen komen.

Volgens de UNHCR zijn dit jaar tot dusver 13.706 migranten over zee in Italië gearriveerd. „Dat is een forse afname ten opzichte van de afgelopen jaren”, concludeert het VN-agentschap.

De Europese Commissie roept Italië en Malta op zo snel mogelijk een oplossing te vinden. ,,Dit gaat over mensen, meer dan zeshonderd, onder wie minderjarigen. Het zou de prioriteit moeten zijn van zowel Italië als Malta om te verzekeren dat deze mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben,’’ zei een woordvoerder in Brussel.

Italië weigerde eerder het schip te laten aanleggen en vroeg Malta de opvarenden op te vangen. Ook de Maltese regering weigert ze echter toe te laten. De commissie, die zelf geen bevoegdheid heeft om in te grijpen, wijst op de humanitaire plicht van de landen. Brussel vraagt de landen ,,ervoor te zorgen dat de opvarenden snel van boord kunnen.'' Volgens de commissie kan ze niet veel meer doen ,,dan ons diplomatieke gewicht'' inzetten.

De migranten werden zaterdagnacht voor de Libische kust uit een aantal kleine sloepen opgepikt door verscheidene boten van hulporganisaties en overgebracht naar de Aquarius. Het schip dobbert nu in internationale wateren rond. Volgens Artsen Zonder Grenzen raakt het voedsel aan boord vanavond op, meldt de Times of Malta.

Volgens de nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, die ook de leider is van de rechts-populistische Lega, is er ,,dit keer iemand die nee zegt'' tegen illegale migratie en mensensmokkel. Hij dreigt alle havens te sluiten, volgens persbureau ANSA ook voor het reddingsschip Sea Watch 3 van een Duitse hulporganisatie dat onder Nederlandse vlag vaart. Dat schip ligt voor de kust van Libië, te ,,wachten om de zoveelste lading migranten op te halen om naar Italië te brengen'', aldus Salvini op Twitter.