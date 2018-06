Kosovaarse bende met gehaaide trucjes opgepakt

De Kosovaarse bende was actief op parkeerplaatsen langs de snelweg AP-7 tussen de Franse grens en Tarragona. In hun werkgebied liggen onder meer Barcelona, Blanes, Lloret de Mar en Girona. De dieven gingen vaak op dezelfde manier te werk. Ze staken stiekem een band van een auto of caravan lek. Daarna wezen ze de bestuurders op de schade. Wanneer die druk bezig waren om de band te verwisselen en niet opletten, sloegen ze toe. In andere gevallen maakten ze toeristen wijs dat er een probleem met de auto was en boden ze aan om te helpen. Door jarenlange ervaring waren ze heel goed in hun trucjes geworden, aldus de Catalaanse politie maandag.

De criminelen waren vooral in de zomermaanden actief in Catalonië. Wanneer de toeristen vertrokken, gingen de bendeleden ook naar het buitenland, om uit handen van de Spaanse justitie te blijven.