Agenten niet vervolgd voor arrestatie P.

Het verhaal van P. is waarschijnlijk juist, meldde de rechtbank. Hij is pas weken later behandeld en geopereerd in het ziekenhuis, daarom staat niet onomstotelijk vast dat het letsel door de arrestatie komt. De agenten die P. hebben aangehouden, ontkennen de mishandeling. De manier waarop ze optraden was wel met ’pijnprikkels’ maar dat viel volgens het OM binnen de reikwijdte van hun opdracht.

Nieuwe aangifte tegen P.

Er ligt ook nog een nieuwe aangifte tegen P., van de mishandeling van vijf medewerkers van het Pieter Baan Centrum waar hij ter observatie was opgenomen begin dit jaar. De 28-jarige man zou medewerkers hebben geslagen, geschopt en in het achterhoofd gebeten.

Over die mishandeling zou hij hebben gezegd ’I’ve had the time of my life’. Waarom P. dit incident zo’n mooie tijd noemde, wist hij maandag niet meer zo goed. „Ik heb dat gezegd, maar waarom weet ik niet.” Het grootste deel van de mishandeling ontkende hij.

Deze mishandeling is meegenomen in de aanklacht tegen P. Hij staat terecht voor het doden, verkrachten en ontvoeren van de 25-jarige Anne Faber afgelopen september.