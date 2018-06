Lynchpartij India: zestien arrestaties

Een video van de lynchpartij verscheen afgelopen weekend op sociale media. Te zien is hoe één van de slachtoffers tevergeefs smeekt voor zijn leven. Inwoners dachten naar verluidt dat ze te maken hadden met kidnappers, omdat ze daar via WhatsApp voor waren gewaarschuwd.

Geruchten over ontvoeringen van kinderen verspreiden zich via de berichtendienst door India. De angst die dat veroorzaakt, heeft in een maand tijd aan meerdere mensen het leven gekost. De autoriteiten proberen dergelijke verhalen te ontkrachten. Zo riep de politie in de stad Haiderabad inwoners vorige maand met luidsprekers op de „geruchten niet te geloven.”

Een BBC-correspondent bekeek een ’ontvoeringsfilmpje’ dat circuleert op WhatsApp. Te zien is hoe twee mannen op een motor een kind grijpen en wegrijden. Het bleek te gaan om een waarschuwingsfilmpje uit Pakistan dat is bewerkt om de indruk te wekken dat het gaat om een echte kidnapping.