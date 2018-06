NS handhaaft saldotoeslag ondanks protest

De NS wil vanaf 2 juli 50 eurocent in rekening brengen bij reizigers die hun saldo bij de servicebalie laten opwaarderen. Ⓒ ANP

UTRECHT - NS gaat ondanks protest van FNV Spoor toch een toeslag van 50 eurocent in rekening brengen bij reizigers die hun reissaldo bij de servicebalie willen opladen. FNV Spoor bood de NS-directie maandag tevergeefs een petitie aan tegen deze maatregel. De NS ging in gesprek met FNV Spoor en zeven NS-medewerkers, maar kwam niet terug op de beslissing. ,,Teleurstellend", zegt Christa Burger van FNV Spoor: ,,We zijn gehoord maar er is niet geluisterd.”