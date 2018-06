Singapore trekt portemonnee voor Kims hotelrekening

Hij zei niet wat de Noord-Koreanen in het hotel St. Regis spenderen, maar het bedrag is onderdeel van de 17 miljoen euro die het land heeft uitgetrokken voor de historische ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump.

’Unieke veiligheidsgaranties’

De twee praten dinsdagochtend naar verwachting twee uur lang over de vraag of het stalinistisch geregeerde Noord-Korea bereid is controleerbaar zijn kernwapenprogramma op te doeken. De VS zouden dan in ruil „unieke veiligheidsgaranties” bieden volgens Trumps buitenlandminister Mike Pompeo. Ook sanctieverlichting en hulp om het berooide en geïsloleerde land op de been te helpen zouden worden aangeboden.

Kim arriveerde zondag in Singapore in een Chinese Boeing-747. Hij vloog de bijna 5000 kilometer niet met zijn eigen stokoude regeringsvliegtuig, een Iljoesjin-62.