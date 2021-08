Premium Het beste van De Telegraaf

Aanleg spoorlijn bracht schiereiland tot leven De geheime plekken van het Zeeuwse Walcheren: ’Het is er majestueus toeven’

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

Arjen Dingemanse richtte de Kitesurfschool Zeeland op en heeft het drukker dan ooit. Ⓒ Rias Immink

Walcheren - Walcheren is een schiereiland sinds in 1872 een dam in de Sloe werd aangelegd om de spoorlijn vanuit Zuid-Beveland te kunnen doortrekken naar Vlissingen. Toch is het ’opgeslokte eiland’ in de beleving van velen nog een aparte, geheel eigen landstreek. Helemaal nu het als decor dient van de succesvolle Nederlandse oorlogsfilm De Slag om de Schelde.