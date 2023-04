Premium Het beste van De Telegraaf

Vrees voor lange arm Peking Hongkongse opgepakt voor kritiek op China tijdens buitenlands verblijf

Demonstranten protesteren in 2019 in Hongkong tegen de groeiende invloed van Peking. Een steunbetuiging voor het protest vanuit Japan kwam een Hongkongse uitwisselingsstudent duur te staan. Ⓒ ANP/HH

Hongkong - In Hongkong is voor het eerst iemand gearresteerd die in het buitenland de pro-democratische beweging heeft gesteund. Buurlanden maken zich zorgen over deze ontwikkeling en vrezen dat de vrijheid van meningsuiting in hun land geschonden wordt.