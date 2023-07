LIVE | Lof voor Rutte, maar ook twijfel over zijn motieven

Volg de laatste ontwikkelingen in Den Haag via ons liveblog hieronder.

PVV-leider Geert Wilders en GL-leider Jesse Klaver zeiden maandag in het debat over de kabinetsval dat zij niet langer een motie van wantrouwen tegen Rutte indienen. Als deze motie steun zou hebben gekregen – ook van Kamerleden van D66, CDA of CU – had Rutte per direct het Torentje moeten verlaten. Bij aanvang van het debat kondigde Rutte aan dat hij niet opnieuw VVD-lijsttrekker zal worden.

„Ik ben blij dat het niet tot een motie is gekomen, dat hij zelf de conclusie heeft getrokken”, zei Klaver in het debat. Voor PvdA-leider Attje Kuiken was ’de politieke angel eruit’ nu Rutte zijn vertrek heeft aangekondigd. „Daarmee ontstaat ruimte en lucht om de komende weken en maanden te doen wat nodig is voor Nederland.” Volgens Kamerlid Pieter Omtzigt - die nog nadenkt over zijn eigen politieke toekomst - heeft Rutte ’op zijn manier heel veel voor elkaar gekregen’. Maar: „Ik vind het enigszins merkwaardig dat het kabinet - dat niet over Groningen mocht vallen omdat het oorlog was - valt over de kinderen die uit die oorlog komen”, sneerde Omtzigt.

Demissionair minister-president Mark Rutte kondigde maandag in de Tweede Kamer zijn vertrek uit politiek Den Haag aan. Tekst gaat verder onder de video.

Vrijwel de voltallige oppositie is vol lof over het besluit van Rutte. „We hebben uitstekend met elkaar samengewerkt”, zei PVV-leider Wilders tegen Rutte. „Daarna hebben we elkaar continu het vuur aan de schenen gelegd. Maar ik zou de minister-president, Mark, ook willen bedanken voor zijn tomeloze inzet voor Nederland. Uw keuzes waren niet de onze, maar u bracht ze met overtuiging, en dat verdient ontzettend veel respect.”

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte ontkent tegenover De Telegraaf dat zijn partij van plan zou zijn geweest om de motie van wantrouwen te steunen. Onder de D66-achterban klonk zondag steeds harder de roep om dit wél te doen. „Ik vind het heel logisch dat deze motie is ingetrokken”, zei Paternotte. Ook volgens CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma was de motie van wantrouwen tegen Rutte ’nu van tafel’. Heerma - die aankondigde zelf ook uit de politiek te stappen - heeft ’groot respect’ voor Rutte, maar vindt dat hij ’op cruciale momenten niet heeft bijgestuurd’. CU-leider Mirjam Bikker wenste Rutte ’alle goeds voor de toekomst, en zeker ook Gods zegen’.

VVD bestookt

De Tweede Kamer debatteerde maandag zo’n zeven uur over het einde van kabinet-Rutte IV van afgelopen vrijdag. De coalitiepartijen (VVD, D66, CDA, CU) kwamen er na een crisisweek onderling niet uit over maatregelen tegen de hoge asielinstroom, vooral VVD en CU stonden lijnrecht tegenover elkaar.

In het debat kreeg VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans er flink van langs door de oppositiepartijen. Zij verweten Rutte en Hermans dat zij het kabinet hebben laten vallen om partijpolitieke redenen. „We zaten niet te kijken naar een politieke crisis in het kabinet, maar naar de start van de VVD-verkiezingscampagne”, sneerde SP-leider Lilian Marijnissen. VVD’er Hermans ontkende stellig dat het bij de breuk van haar partij te doen was om een politiek spelletje of campagnetrucjes. Zij vindt het ’lelijk om het op die manier weg te zetten’.

Bij1-Kamerlid Sylvana Simons wilde van Hermans weten hoeveel familieleden van asielzoekers wat haar betreft niet naar Nederland hadden mogen komen. Op het punt van gezinshereniging trokken de coalitiepartijen de stekker uit het kabinet. Volgens Simons zou het gaan om 5.500 kinderen. „Over de rug van 5.500 kinderen laat de VVD het kabinet vallen, met alle gevolgen van dien”, zei zij. D66’er Paternotte zei niet te begrijpen dat de VVD de onderhandelingen over een migratiepakket heeft gestaakt.

Dwangwet in ijskast

Hermans zei in het debat dat zij ’de kans klein acht’ dat de spreidingswet van demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) nog wordt behandeld. Met die spreidingswet - ook wel dwangwet genoemd - wilde het kabinet asielzoekers beter spreiden over het land. Gemeentes die niet meewerken zouden worden gedwongen alsnog mensen op te vangen. De behandeling van de wet wordt waarschijnlijk ’controversieel’ verklaard, waardoor er in ieder geval tót de komst van een nieuw kabinet niets meer mee gebeurd.