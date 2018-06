Jongetje beloont agenten met sticker na opsporen vermist vriendje (6)

Ⓒ Politie Overbosch / Facebook

DEN HAAG - Een bijzonder bedankje voor agenten die maandagmorgen een vermist jongetje in Den Haag hadden opgespoord. Het vriendje van het 6-jarige jongetje was zo blij dat zijn maatje weer terecht was, dat hij besloot de agenten te belonen met een sticker voor in hun notitieboekje.