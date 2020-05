Sportschool Anton Geesink te koop

De afgelopen jaren werden zelfs twee rechtszaken gevoerd, die bij de Raad van State uiteindelijk in het voordeel van de ontwikkelaar uitvielen. Na vele aanpassingen zijn de vergunningen zijn nu eindelijk rond, maar Galema verkoopt het complex nu liever: „Een belegger ziet dit project vast wel zitten, dan kan ik mij richten op nieuwe panden.”

De sportschool van judoka Anton Geesink werd in 1965 gebouwd. Geesink en zijn gezin woonden lange tijd boven de school, die twee woningen zijn nog in tact. Later verhuisden Anton en zijn vrouw naar Nieuwegein, het pand was al een tijdje in handen van een stichting.

Geen sloop

Even leek het erop dat het hele complex gesloopt zou worden, maar door de transformatie naar wooncomplex blijft het toch behouden voor de wijk. De toekomstige eigenaar kan zelf bepalen of de startersappartementen huur of koop worden en in hoeverre de appartementen duurzaam zijn. De totale grondoppervlakte bedraagt 668 vierkante meter. Een verkoopprijs wordt niet bekendgemaakt.

„Stel ik krijg geen goed bod, dan ga ik alsnog het pand zelf laten verbouwen. Maar het liefst zie ik dat een nieuwe partij het pand vanaf september ontwikkelt.” De eerste bezichtigingen zijn donderdag al volgepland, ook zijn er al gegadigden die de toekomstige appartementen willen kopen.