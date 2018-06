Koning Willlem-Alexander heeft een nieuwe gadget

Willem-Alexander, als co-piloot op de 737 zelf een vliegliefhebber, kreeg een presentatie van een mega-drone, die in Letland wordt ingezet bij het schoonmaken van windmolens. Met een hogedrukstraal wordt met de mega-drone op grote hoogte vloeistof tegen de wieken gespoten.

„Ik hou van de kleinere versies”, zei hij tegen zijn gastheer, waarna hij desgevraagd bekende dat hij een eigen drone heeft.

Staatsbezoek Letland

De koning is maandag begonnen aan zijn eerste dag van het staatsbezoek aan Letland. Maandagavond is er een staatsbanket. Dinsdagochtend is de koning ook nog even in Letland en ontmoet hij onder meer de relatief kleine Nederlandse gemeenschap. Daarna vliegt hij door voor een staatsbezoek aan Estland.

Bekijk ook: Koning begint staatsbezoek aan Letland

Wouter de Winther volgt de koning op de voet bij zijn staatsbezoeken deze week. Volg hem op Twitter voor updates. Zijn tweets vind je ook hieronder.