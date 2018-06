Mysterieuze ontvoeringszaak model Chloe: Pool 17 jaar vast

Ayling werd in juli 2017 gedurende zes dagen vastgehouden in een boerderij in de buurt van Milaan. Ze werd ontvoerd nadat ze dacht te solliciteren voor modellenwerk. Volgens de Italiaanse autoriteiten heeft Herba het leven van het model in gevaar gebracht door haar te drogeren met ketamine en vervolgens in een zak naar de boerderij te ontvoeren.

Herba, die verliefd is op het model, verklaarde dat hij de ontvoering in scène heeft gezet. Dat zou hij hebben gedaan om haar loopbaan een boost te geven. Ayling had financiële problemen na de geboorte van haar zoon. Herba zegt dat Ayling mee wilde werken aan de stunt.