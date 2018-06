Heleen (65) heeft bijna 3000 poppen: Jetje is mijn liefste

Heleen Boxma (65) verzamelt al 25 jaar poppen. Haar man heeft speciaal voor de bijna 3000 poppen in de schuur een atelier gebouwd. De zestiger is dagelijks bij haar poppen te vinden. Wel maakt zij zich een beetje zorgen; ze heeft een groot, samengesteld gezin maar geen van haar vier dochters, vier schoondochters en zeven kleindochters is geïnteresseerd in haar poppen... VROUW TV nam een kijkje.

