Doutzen draagt stokje over

Doutzen Kroes (33) was tien jaar lang ambassadeur en gezicht van de internationale organisatie Dance4Life. Ze draagt het nu over aan haar goede vriendin en collega Cato van Ee (28). Onveilige seks is één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid van jongeren wereldwijd. Doutzen: "Cato heeft een positieve energie en haar wil om het taboe rondom seks te doorbreken sluit naadloos aan bij Dance4Life." VROUW TV sprak beide dames.

