Havenbedrijven moeten cyberaanval melden

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft maandag het Haven Cybermeldpunt geopend waar bedrijven telefonisch hun storing moeten melden. Het meldpunt valt onder havenmeester René de Vries, die namens Rotterdam verantwoordelijk is voor veiligheid van het havengebied.

Het meldpunt is bedoeld voor storingen en cyberaanvallen die gevolgen hebben voor onder meer de veiligheid van goederenoverslag of de ontvangst of het vertrek van schepen.

„De Rotterdamse haven is sterk afhankelijk van IT voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer, het wegverkeer en railverkeer. IT-verstoringen in het havengebied zorgen voor risico’s voor de continuïteit en veiligheid in de Rotterdamse haven. Door het vroegtijdig melden kan het Havenbedrijf bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid ondersteunen”, legt De Vries uit.

In juni 2017 lagen de containerterminals van APM dagen plat na een aanval met ransomware. Door die storing liep een deel van de haven volledig vast omdat er geen schepen gelost of geladen konden worden. De aanval kostte APM rond de 250 miljoen euro. Talloze andere bedrijven leden schade omdat de lading dagen geen kant op kon.