Noord-Korea hoort nu al over top in Singapore

Voor Noord-Koreaanse begrippen komt deze mededeling erg vroeg, meldde de BBC. De activiteiten van dictator Kim worden vrijwel nooit van tevoren gemeld door de staatstelevisie. Ze worden pas gemeld als de leider na gedane zaken weer thuis is.

Kim en Trump zijn zondag in Singapore aangekomen. Ze ontmoeten elkaar om 09.00 uur (03.00 uur onze tijd) en gaan eerst in gesprek met enkel de tolken erbij. Daarna schuiven andere functionarissen aan. Het is niet duidelijk hoelang de topontmoeting duurt als de twee met elkaar overweg kunnen. Trump heeft gezegd dat hij in een paar minuten al weet of zijn gesprekspartner serieus is.

Het Witte Huis heeft gesproken over een ontmoeting onder vier ogen en een werklunch van Kim en Trump. Dan duurt de top dus tot in de middag. Eerder meldde een krant in Singapore dat Kim van plan is om 14.00 uur weer terug naar Noord-Korea te gaan. Trump heeft beloofd de pers om 20.00 uur te woord te staan. In Singapore is het zes uur later dan in Nederland.