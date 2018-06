Initiatiefnemer referendum over donorwet: we halen het niet

Initiatiefnemer Bart Nijman probeerde binnen zes weken minstens 300.000 handtekeningen binnen te slepen, zodat Nederland zich kon uitspreken over orgaandonatie. Met nog maar een paar dagen te gaan bleek dat de animo om te tekenen echter zeer laag was. Nog niet eens de helft van de benodigde krabbels werd gehaald. Besloten is daarom om het voortijdig op te geven.

De donorwet van D66 houdt in dat mensen straks in principe automatisch orgaandonor zijn. Wie dat niet wil, moet zich actief afmelden. In zowel de Tweede- als Eerste Kamer werd hevig getwijfeld over het plan. Het haalde slechts een minieme meerderheid.

Initiatiefnemer Nijman wil niet speculeren over wat de reden is voor het gebrek aan animo voor het donorreferendum. Wel deelt hij nog even een poeier uit naar D66 en de rest van de coalitiepartijen, omdat zij op het punt staan om het raadgevend referendum als democratisch instrument compleet de nek omdraaien. „Lang niet iedere wet eindigt in een referendum, een campagne daartoe kan ook prima mislukken, en die drempel van 300.000 is en blijft - ondanks digitale laagdrempeligheid - gewoon enorm hoog. Er is geen enkele goede reden om de referendumwet in te trekken”, vindt hij.