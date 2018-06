Öztürk krijgt standje van Arib

Öztürk vindt het niet kunnen dat Arib na afloop van nachtelijke debatten Kamerleden die een reiskostenvergoeding ontvangen een lift geeft naar haar woonplaats Amsterdam. In het holst van de nacht heeft de nummer twee van de allochtonenpartij zelfs heimelijk foto’s gemaakt van hoe PVV-Kamerlid Bosma bij de preses instapt.

De Denk-politicus suggereerde onder andere dat er misbruik wordt gemaakt van belastinggeld. Ook eiste hij foeterend informatie over wie er allemaal hebben meegereden.

’Vuilspuiterij’

Arib diende Öztürk van repliek: „U heeft zelf gevraagd om mee te rijden. Maar ik ging niet naar Rotterdam. Toen heeft u foto’s gemaakt. U creëert een schimmige sfeer en dat werp ik verre van me.” De Kamervoorzitter sprak verder van „vuilspuiterij”.

De preses is niet van plan om te stoppen met het aanbieden van een lift. Ze deed dat ook al met haar eigen auto. „Ik heb zelf in het verleden ook meegereden met Kamervoorzitters.”

’U maakt van een mug een olifant’

Andere Kamerleden distantieerden zich van de beschuldigingen richting Arib. GroenLinks-Kamerlid Özütok: „Ik vind het ongemakkelijk. Als Amsterdamse Kamerleden ook die kant op gaan mogen ze mee. U maakt van een mug een olifant.” Ook D66-Kamerlid Van Meenen spreekt er schande van: „Het ging weer gepaard met een hoop verdachtmakingen.”

Öztürk bond echter niet in en dreigde zelfs dat als Arib niet vóór dinsdagmiddag met het overzicht komt, ook het vertrouwen van zijn fractie in haar als Kamervoorzitter in het geding is. Arib hield zich echter op het standpunt dat zolang Denk de enige fractie vormt die dit overzicht wil, ze geen reden ziet om dat te leveren.