Rekenkamer waarschuwde voor roulerende elite-ambtenaren

Wethouder Touria Meliani (GroenLinks) ligt onder vuur na het onjuist verstrekken van informatie aan de raad over vergoedingen aan topambtenaren. Ⓒ ANP

Amsterdam - De vertrekregelingenaffaire die de Amsterdamse GroenLinks-wethouder Touria Meliani (personeelszaken) nu lijkt aan te grijpen om nieuwe regels voor topambtenaren te maken, had voorkomen kunnen worden. Al in 2013 concludeerde de Rekenkamer dat het beleid rondom ’roulerende directeuren’ binnen de gemeente Amsterdam niet deugde. Er werd niet ingegrepen. Het resultaat: € 678.274 gemeenschapsgeld dat is uitgekeerd aan topverdieners.