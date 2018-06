10 opvallende feiten uit de Michael P.-rechtszaak: ’Anne deed niets fout’

1. ’Hoe maak je iemand dood?’ Op computers die P. gebruikte, zijn zoektermen gevonden zoals ’hoe maak je iemand dood, verschillende manieren van executies, hoe vermoord ik mijn vriendin’. Dat gebeurde voor 29 september, de dag dat hij Faber ombracht. Na die datum is informatie opgezocht over hoe lang dna goed blijft in de regen, seks met een lijk, en regels voor paspoorten voor andere landen. P. ontkent dat hij al die zoektermen zelf intikte.

2. P. botste op 29 september vorig jaar met zijn scooter tegen Faber en haar fiets. Dat gebeurde in de omgeving van Den Dolder, waar P. op dat moment in een kliniek zat. P., beweert dat hij haar na de aanrijding vroeg hoe het ging. En dat hij zich realiseerde dat zijn scooter onverzekerd was. „Kunnen we het hierbij laten?”, zou hij de studente hebben gevraagd. Toen Anne de politie wilde bellen „flipte” hij naar eigen zeggen. Hij zegt dat hij het mes in zijn tas zag en het eruit trok. „Geef me die kankertelefoon”, zei hij tegen Anne. Hij dwong haar het pad in te lopen. „Ik weet niet waarom, maar het is gebeurd.

3. Volgens P. zelf was er geen plan en geen bedoeling. Toen Anne tegenstribbelde en om hulp riep pakte hij haar van achteren beet en maakte snijbewegingen bij haar keel, volgens P. om haar af te schrikken. Uit onderzoek blijkt dat Faber stierf door steekwonden in haar keel en hals. Ook had ze zeer zware verwondingen aan haar armen en benen. P. kon niet verklaren hoe die zijn ontstaan. Hij zei tegen de rechter dat hij fouten heeft gemaakt en daar 100 procent verantwoordelijk voor is. „Anne deed niets fout.”

4. Michael P. nam Anne mee het bos in en verkrachtte haar. Na een worsteling, waarbij Faber het mes wist te bemachtigen en P. in zijn hand wist te steken, overmeesterde hij haar en nam haar onder bedreiging mee op zijn scooter. Toen ze meerdere keren om hulp schreeuwde naar onder meer een passerende fietser, doodde hij haar met het mes.

5. P. verstopte het lichaam van Anne Faber, haar kleding en haar spullen zorgvuldig nadat hij haar had gedood. Ook maakte hij haar spullen en lichaam schoon met bleekmiddel, om zijn eigen sporen uit te wissen. Hij wilde voorkomen dat hij zou worden ontdekt, zei hij tegen de rechtbank in Utrecht.

6. Het stoffelijk overschot van Anne werd enkele keren verplaatst. Ze is vermoord op vliegbasis Soesterberg. Eerst begroef hij haar op de vliegbasis, om haar daarna weer op te graven en te begraven in Zeewolde. Die plek kende hij goed omdat hij er woonde en zijn moeder er nog woont. Hij verkende daar een plek en groef een kuil. Hij haalde het lichaam van zijn slachtoffer op met de auto van zijn moeder.

7. ’P., die in de rechtbank opnieuw verklaarde verslaafd te zijn aan Ritalin, liet weten dat hij na zijn arrestatie drie dagen heeft gezwegen. Dat deed hij naar eigen zeggen uit boosheid op de politie. „Ik was boos omdat ik was mishandeld bij mijn arrestatie.”

8. Slechts twee dagen nadat Michael P. Anne Faber verkrachtte en vermoordde, kreeg hij te horen dat hij en zijn vriendin een dochtertje kregen. Nadat P. de echo van zijn dochtertje zag, brak hij. Hij probeerde er op geheel eigen wijze mee om te gaan en zocht zijn toevlucht in drank en prostituees, zei hij.

9. De rechter hield P. voor dat hij het iedere keer doet voorkomen alsof hij reageerde op wat Anne Faber deed. Zij wilde de politie bellen, daarom pakte hij haar telefoon af en maakte die kapot. Zij verzette zich, daarom mishandelde hij haar. „Nee, zij heeft helemaal niets fout gedaan. Ik heb fout gehandeld”, antwoordde P., die zei dat hij er 100 procent verantwoordelijk voor is.

10. Uit getuigenverklaringen van mensen die P. van vroeger kennen of mensen die met hem in de gevangenis hebben gezeten, komt een beeld naar voren van iemand met twee gezichten die snel agressief wordt. Iemand die hem van vroeger uit Zeewolde kende, vertelde dat iedereen daar P. kende. „Hij was knettergek.” Ook is hij „dom” genoemd. „Een normaal gesprek is nauwelijks met hem te voeren”, aldus een getuige. Volgens getuigen maakte hij geregeld toespelingen op nieuwe verkrachtingen. „Als ik de kans krijg, trek ik er eentje van de fiets”, zou hij hebben gezegd.