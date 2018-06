Kernreactor bij Antwerpen weer opgestart

De reactor werd zaterdag na een technisch defect automatisch uitgeschakeld. Een woordvoerder van FANC, de Belgische toezichthouder op kerncentrales, zegt dat ,,het incident weinig voorstelt'' en er door de storing geen gevaar voor de omgeving en de bevolking was.

Het gebeurt wel vaker dat reactoren in Doel of Tihange, de andere kerncentrale in België, zonder vooraankondiging worden stilgelegd. In buurlanden is veel bezorgdheid over de veiligheid. Belgische kernenergiecentrales zijn in binnen- en buitenland omstreden door hun ouderdom en mankementen.