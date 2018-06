Macron en Conte bespreken migratie en Europa

Macron en Conte kwamen elkaar afgelopen vrijdag voor het eerst tegen in de wandelgangen van de G7-top in Canada. Daar spraken ze af elkaar snel opnieuw te treffen. „Deze ontmoeting zullen ze gebruiken voor een gedetailleerdere voorbereiding op de komende top van de Europese Unie, in het bijzonder ten aanzien van migratie en stevigere integratie in de eurozone.”

Conte maakte naderhand via Facebook bekend dat hij volgende week maandag op bezoek gaat bij de de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ook dan staan de vluchtelingencrisis en de asielprocedures hoog op de agenda. „We willen thuiskomen met een hervorming van de Dublin-verordening, die voor alle betrokkenen echt rechtvaardig en redelijk is”, aldus Conte.

Giuseppe Conte Ⓒ EPA