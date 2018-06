Kim Jong-un houdt stapavondje in Singapore

De stadstoer verraste inwoners en was ook een welkom cadeau was voor verslaggevers. Tijdens een wandeling door de stad poseerde de leider van het stalinistisch geregeerde land voor een vrolijk kiekje op de Jubille-brug.

Bekijk ook: Singapore trekt portemonnee voor Kims hotelrekening

Stapavondje in Singapore

Kim bracht onder meer een bezoek aan de grootste plantenkas ter wereld en het Marina Bay Sands-resort, een zeer luxe hotel met op de hoogste verdieping een befaamd buitenzwembad in de vorm van een reusachtig surfboard. Later kuierde hij rond bij de haven in het centrum van het zakendistrict. De Singaporese minister van Buitenlandse Zaken Vivian Balakrishnan zette een selfie op Twitter, met naast de grijnzende Kim ook nog zijn onderwijscollega Ong Ye Kung.

Het avondlijk uitje was de enige keer dat Kim maandag zijn zwaarbewaakte hotel, het St. Regis, verliet. Hij nam daar zondag zijn intrek in gezelschap van onder anderen zijn zuster Kim Yo-jong en buitenlandminister Ri Yong-ho.

Topontmoeting

De top met de Amerikaanse president Donald Trump zal komende nacht (Nederlandse tijd) rond 3.00 uur plaatsvinden.

Kim en Trump ontmoeten elkaar om 09.00 uur lokale tijd en gaan eerst in gesprek met enkel de tolken erbij. Daarna schuiven andere functionarissen aan. Het Witte Huis heeft gesproken over een gesprek onder vier ogen en een werklunch van Kim en Trump. Dat zou betekenen dat de top tot in de middag duurt.

Eerder meldde een krant in Singapore dat Kim van plan is om 14.00 weer terug naar Noord-Korea te gaan. Trump heeft beloofd voor zijn vertrek naar Washington de pers om 20.00 uur te woord te staan. In Singapore is het zes uur later dan in Nederland.

Meer onder de foto

Ⓒ Getty Images